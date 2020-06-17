В МВД предлагают взымать дополнительно $150-200 при регистрации растаможенных авто

17 июня, 2020, 17:40

На официальном сайте министерства внутренних дел появился соответствующий проект постановления Кабмина о регистрации ввезенных из-за границы автомобилей

Об этом сообщает Auto24 со ссылкой на сайт ведомства.

Проектом постановления предлагается при регистрации ввезенных из-за границы автомобилей добавить пункт об официальном переводе документов и апостиль (официальный перевод документа, свидетельствующий о принадлежности транспортного средства), которые обойдутся дополнительно в $150-200.

Проект содержит следующее требование: "если транспортные средства были зарегистрированы в соответствующих органах другого государства, обязательным является представление в сервисные центры МВД регистрационных документов на транспортное средство такого государства или документов, подтверждающих их регистрацию".

Такими считаются "документы, составленные за пределами Украины с участием должностных лиц компетентных органов или присланные от таких органов, при условии их перевода на государственный язык консульскими учреждениями Министерства иностранных дел Украины или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля".

Если это постановление примут, владелец автомобиля, привезенного из другой страны, должен будет предоставить в Сервисный центр официально переведенный и заверенный апостилем документ о переходе собственности на автомобиль. Стоимость таких услуг в юридических фирмах, занимающихся этой деятельностью, колеблется от 150 до 200 долларов.

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