"Дело Хизб ут-Тахрир": "Мемориал" признал политзаключенными еще шестерых фигурантов

16 июня, 2020, 21:45

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов крымских "дел Хизб ут-Тахрир" Айдера Джаппарова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Энвера Сейтосманов, Акрамжона Абдуллаева и Нематжона Исроилова политзаключенными

Об этом сообщает Радио Свобода.

В центре объясняют, что крымских татар преследуют по политическим мотивам из-за того, что они реализуют свои права на свободу совести, вероисповедания и ассоциаций.

"Их лишили свободы, чтобы они прекратили публичную деятельность и критику власти. Согласно международным критериям, они являются политическими заключенными. Мы требуем их немедленного освобождения", - говорится в сообщении правозащитников.

Ранее сообщалось, что в списках политических заключенных, заключенных правозащитным центром, находятся 59 жителей оккупированного Крыма.