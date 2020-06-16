"Дело Хизб ут-Тахрир": "Мемориал" признал политзаключенными еще шестерых фигурантов
16 июня, 2020, 21:45
Российский правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов крымских "дел Хизб ут-Тахрир" Айдера Джаппарова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Энвера Сейтосманов, Акрамжона Абдуллаева и Нематжона Исроилова политзаключенными
Об этом сообщает Радио Свобода.
В центре объясняют, что крымских татар преследуют по политическим мотивам из-за того, что они реализуют свои права на свободу совести, вероисповедания и ассоциаций.
"Их лишили свободы, чтобы они прекратили публичную деятельность и критику власти. Согласно международным критериям, они являются политическими заключенными. Мы требуем их немедленного освобождения", - говорится в сообщении правозащитников.
Ранее сообщалось, что в списках политических заключенных, заключенных правозащитным центром, находятся 59 жителей оккупированного Крыма.
- В Апелляционном военном суде города Власиха Московской области при рассмотрении жалобы на арест фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" все обвиняемые бойкотировали процесс .
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