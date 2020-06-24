 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Мексике вблизи границы с США разбился самолет, погибли дети

В Мексике вблизи границы с США разбился самолет, погибли дети

В Мексике произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета CESSNA, на борту которого находились шесть человек

Среди них четверо несовершеннолетних, сообщает издание Milenio .

Самолет поднялся в небо с муниципалитета Камарго, штат Чиуауа, в направлении штата Синалоа. Все находившиеся в самолете, были членами одной семьи. В результате аварии никто не выжил.

"Мы определили, что руководителю группы было 42 года, а также там 23-летняя девушка и четверо несовершеннолетних - мальчики 14 и 15 лет, и девочки 12 и 13 лет", - сказали в прокуратуре.

Читайте также: В США на авиабазе разбился истребитель F-35

Обломки самолета были найдены на середине пути. Причины аварии неизвестны. Установлено, что самолет горел после падения, поэтому тела пассажиров также были сожжены.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать