В Мексике вблизи границы с США разбился самолет, погибли дети
Среди них четверо несовершеннолетних, сообщает издание Milenio .
Самолет поднялся в небо с муниципалитета Камарго, штат Чиуауа, в направлении штата Синалоа. Все находившиеся в самолете, были членами одной семьи. В результате аварии никто не выжил.
"Мы определили, что руководителю группы было 42 года, а также там 23-летняя девушка и четверо несовершеннолетних - мальчики 14 и 15 лет, и девочки 12 и 13 лет", - сказали в прокуратуре.
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Обломки самолета были найдены на середине пути. Причины аварии неизвестны. Установлено, что самолет горел после падения, поэтому тела пассажиров также были сожжены.
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