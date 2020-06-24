Украинский футбольный клуб прекратит свое существование
24 июня, 2020, 14:27
Футбольный клуб "Калуш", который выступает во второй лиге, прекратит свое существование
Об этом сообщает Главком .
По информации источника, вероятность продолжения существования клуба равен 1%. Причина - финансовый кризис. Футболистам уже сообщили, что они могут искать себе новые команды.
Профессиональный статус "Калуш" получил после краха другого западно клуба - моршинской "Скалы" в 2018-м году.
- 28 апреля сообщалось, что одесский футбольный клуб "Черноморец" рискует прекратить существование из-за финансовых проблем.
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