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Espreso.tvСпортПервая ракетка Украины Свитолина сыграет на турнире в Германии

Первая ракетка Украины Свитолина сыграет на турнире в Германии


фото: Getty Images
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на выставочных соревнованиях в Берлине

Об этом теннисистка сообщила в twitter

Немецкий турнир стартует 13 июля, соревнования будут проходить без зрителей. Среди участников женской сетки такие известные теннисистки, как немки Юлия Гергес и Андреа Петкович, а также Бертенс из Нидерландов.

Призовой фонд турнира $200 тыс. (по 100 тыс. на мужскую и женскую сетки).

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