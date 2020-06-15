Первая ракетка Украины Свитолина сыграет на турнире в Германии

15 июня, 2020, 18:18

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на выставочных соревнованиях в Берлине

Об этом теннисистка сообщила в twitter

Немецкий турнир стартует 13 июля, соревнования будут проходить без зрителей. Среди участников женской сетки такие известные теннисистки, как немки Юлия Гергес и Андреа Петкович, а также Бертенс из Нидерландов.

Призовой фонд турнира $200 тыс. (по 100 тыс. на мужскую и женскую сетки).