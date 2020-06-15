Первая ракетка Украины Свитолина сыграет на турнире в Германии
15 июня, 2020, 18:18
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на выставочных соревнованиях в Берлине
Об этом теннисистка сообщила в twitter
Немецкий турнир стартует 13 июля, соревнования будут проходить без зрителей. Среди участников женской сетки такие известные теннисистки, как немки Юлия Гергес и Андреа Петкович, а также Бертенс из Нидерландов.
Призовой фонд турнира $200 тыс. (по 100 тыс. на мужскую и женскую сетки).
Happy to announce my participation at the @ bett1aces event in Berlin starting July 13th pic.twitter.com/VchqaLGoyn- Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) June 15, 2020
- 28 мая пятая ракетка мира Элина Свитолина заявила, что благодаря украинской ментальности она настойчива и упряма .