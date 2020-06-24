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Espreso.tvСпортСрна получил новую должность в "Шахтере"

Срна получил новую должность в "Шахтере"


фото: shakhtar.com
Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна назначен директором по футболу

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

В обязанности Срны будет входить развитие молодых игроков, адаптация легионеров, интеграция воспитанников в первую команду, участие в обсуждении трансферов, а также контроль за соответствием игры команды от академии в первую команду.

Сохранит ли он должность ассистента главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру, пока не сообщается.

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