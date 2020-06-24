Срна получил новую должность в "Шахтере"

24 июня, 2020, 18:14

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна назначен директором по футболу

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

В обязанности Срны будет входить развитие молодых игроков, адаптация легионеров, интеграция воспитанников в первую команду, участие в обсуждении трансферов, а также контроль за соответствием игры команды от академии в первую команду.

Сохранит ли он должность ассистента главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру, пока не сообщается.

12 мая знаменитый капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна вошел в символическую сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории футбола.