Знаменитый капитан "Шахтера" Срна попал в престижный футбольный рейтинг
12 мая, 2020, 21:42
Знаменитый капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна вошел в символическую сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории футбола
Об этом сообщает Sport360 в instagram.
В сборной также нашлось место Рожерио Сени, Рональду Кумана, Синише Михайловичу, Роберто Карлосу, Дэвиду Бекхэму, Жуниньо, Зико, Роналдинью, Диего Марадоне и Пеле.
37-летний хорват выступал за донецкий "Шахтер" в период с 2003-го по 2018-й год. Защитник провел 494 матча, забил 45 голов и отдал 121 результативную передачу. Сейчас Дарио Срна работает ассистентом главного тренера "горняков" Луиша Каштру.
- 3 апреля ассистент главного тренера донецкого "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что сдал отрицательный тест на коронавирус .
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