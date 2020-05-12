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Espreso.tvСпортЗнаменитый капитан "Шахтера" Срна попал в престижный футбольный рейтинг

Знаменитый капитан "Шахтера" Срна попал в престижный футбольный рейтинг


фото: Getty Imagges
Знаменитый капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна вошел в символическую сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории футбола

Об этом сообщает Sport360 в instagram.

В сборной также нашлось место  Рожерио Сени, Рональду Кумана, Синише Михайловичу, Роберто Карлосу, Дэвиду Бекхэму, Жуниньо, Зико, Роналдинью, Диего Марадоне и Пеле.

37-летний хорват выступал за донецкий "Шахтер" в период с 2003-го по 2018-й год. Защитник провел 494 матча, забил 45 голов и отдал 121 результативную передачу. Сейчас Дарио Срна работает ассистентом главного тренера "горняков" Луиша Каштру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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