Из-за наводнения на Буковине от газа отключили более 4,5 тыс. потребителей
24 июня, 2020, 08:57
Газовая компания открыла 18 населенных пунктов от поставок из-за наводнения в Черновицкой области
Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".
Из-за наводнения от поставок отключены три села: Драченци, Белая и Стрелецкий Кут (около 1000 потребителей газа).
Бригады предприятий дежурят на поврежденных участках газопроводов.
В 5 утра без газоснабжения остались с.Карапчив, г.Вашковцы, с.Брусниця, Валы, Зпленив, Чорторыя, Бабино,
Кальновцы и Нижние Становцы.
Общее количество отключенных потребителей в этих населенных пунктах - 3602.
Отключено также с.Користувата, Бурдей, Ревностное, Стрелецкий Кут, Глинница и Новые Драчинцы Кицманского района.
В с. Бобовцы Сторожинецкого района снесло мост и подмыто газопровод.
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