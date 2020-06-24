Из-за наводнения на Буковине от газа отключили более 4,5 тыс. потребителей

24 июня, 2020, 08:57

Газовая компания открыла 18 населенных пунктов от поставок из-за наводнения в Черновицкой области

Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

Из-за наводнения от поставок отключены три села: Драченци, Белая и Стрелецкий Кут (около 1000 потребителей газа).

Бригады предприятий дежурят на поврежденных участках газопроводов.

В 5 утра без газоснабжения остались с.Карапчив, г.Вашковцы, с.Брусниця, Валы, Зпленив, Чорторыя, Бабино,

Кальновцы и Нижние Становцы.

Общее количество отключенных потребителей в этих населенных пунктах - 3602.

Отключено также с.Користувата, Бурдей, Ревностное, Стрелецкий Кут, Глинница и Новые Драчинцы Кицманского района.

В с. Бобовцы Сторожинецкого района снесло мост и подмыто газопровод.