 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за наводнения на Буковине от газа отключили более 4,5 тыс. потребителей

Из-за наводнения на Буковине от газа отключили более 4,5 тыс. потребителей

Газовая компания открыла 18 населенных пунктов от поставок из-за наводнения в Черновицкой области

Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаза".

Из-за наводнения от поставок отключены три села: Драченци, Белая и Стрелецкий Кут (около 1000 потребителей газа).

Бригады предприятий дежурят на поврежденных участках газопроводов.

В 5 утра без газоснабжения остались с.Карапчив, г.Вашковцы, с.Брусниця, Валы, Зпленив, Чорторыя, Бабино,

Кальновцы и Нижние Становцы.

Общее количество отключенных потребителей в этих населенных пунктах - 3602.

Отключено также с.Користувата, Бурдей, Ревностное, Стрелецкий Кут, Глинница и Новые Драчинцы Кицманского района.

В с. Бобовцы Сторожинецкого района снесло мост и подмыто газопровод.

  • Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
  • Власти Прикарпатья просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать