Решения Ляшко идти на праймериз "Слуги народа" по выборам мэра Киева еще нет, - нардепка Кравчук

3 июня, 2020, 21:04

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала возможное участие в праймериз партии на мэра Киева главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко

Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, в праймериз может принять участие главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Я думаю, что он бы имел шанс по крайней мере побороться и быть достойным кандидатом. Но, опять же, какого-то еще решения о его участии в праймериз нет. Но президент заявлял, что он бы хотел, чтобы в праймериз могли принять участие не только депутаты или члены партии", - сказала Кравчук.

: https://censor.net.ua/ua/n3199899