Решения Ляшко идти на праймериз "Слуги народа" по выборам мэра Киева еще нет, - нардепка Кравчук
3 июня, 2020, 21:04
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала возможное участие в праймериз партии на мэра Киева главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко
Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, в праймериз может принять участие главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Я думаю, что он бы имел шанс по крайней мере побороться и быть достойным кандидатом. Но, опять же, какого-то еще решения о его участии в праймериз нет. Но президент заявлял, что он бы хотел, чтобы в праймериз могли принять участие не только депутаты или члены партии", - сказала Кравчук.
- Напомним, народный депутат Александр Качура обнародовал обращение коллег к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа".
- Он заявил, что будет бороться за то, чтобы пойти в мэры Киева от партии.
- По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на праймериз кандидата на мэры Киева будет до шести претендентов. Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура.
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Тищенко официально заявил, что идет на партийные праймериз по отбору кандидата на должность мэра Киева.