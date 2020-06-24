"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Киева в Одессу
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"На время летних отпусков и в связи с ослаблением карантинных мероприятий, назначается дополнительный скоростной поезд Интерсити / Интерсити + № 761/762 сообщением Киев - Одесса - Киев. Поезд будет курсировать ежедневно с 1 июля по 31 августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:19 и прибывать в Одессу в 14:01 с остановками на станциях: Казатин (08: 16-08: 17), Винница (08: 59-09: 01), Жмеринка (09: 39-09: 41), Вапнярка (10: 32-10: 33) и Подольск (11: 57-11: 58).
Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 15:41 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 22:59 с остановками на станциях: Подольск (17: 50-17: 51), Вапнярка (19: 06-19: 07), Жмеринка (20 : 01-20: 03), Винница (20: 36-20: 38), Казатин (21: 19-21: 20).
Поезд будет курсировать составом из вагонов производства ПАО "КВСЗ", а в период с 20 по 25 июля - составом производства "Hyundai Rotem".
В пресс-службе напомнили, что в одесском направлении также курсирует скоростной поезд категории Интерсити + № 763/764 сообщением Киев - Одесса - Киев.
- Напомним, сегодня утром "Укрзализныця" анонсировала обновление сообщение со Львовом с 26 июня.
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