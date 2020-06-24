"Шахтер" нашел замену тренеру, который продолжит карьеру в Португалии

24 июня, 2020, 17:07

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру нашел нового работника, который войдет в его тренерский штаб

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Однако имя специалиста, который заменит Селиккаю, Каштру не назвал.

"Его заменит другой профессионал, его коллега. Вы спросите кто? Нет, сейчас я не скажу, но он приедет из Португалии. Надеюсь, он также будет очень успешным с нами. И надеюсь, что Филипп также будет очень успешным в клубе такого масштаба, в португальском гранде ", - рассказал Каштру.

Тренерскую карьеру Филипп Селиккая начал в 2010 году, а до этого работал скаутом. Возглавлял молодежные команды "Бенфики" и "Алмаде". Также был ассистентом главного тренера в "Аль-Ахли" из ОАЭ и лиссабонского "Спортинга" U-19.

18 июня стало известно, что помощник главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Филипп Селиккая вскоре может возглавить дубль лиссабонского "Спортинга" .