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Espreso.tvСпорт"Шахтер" нашел замену тренеру, который продолжит карьеру в Португалии

"Шахтер" нашел замену тренеру, который продолжит карьеру в Португалии


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру нашел нового работника, который войдет в его тренерский штаб

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Однако имя специалиста, который заменит Селиккаю, Каштру не назвал.

"Его заменит другой профессионал, его коллега. Вы спросите кто? Нет, сейчас я не скажу, но он приедет из Португалии. Надеюсь, он также будет очень успешным с нами. И надеюсь, что Филипп также будет очень успешным в клубе такого масштаба, в португальском гранде ", - рассказал Каштру.

Тренерскую карьеру Филипп Селиккая начал в 2010 году, а до этого работал скаутом. Возглавлял молодежные команды "Бенфики" и "Алмаде". Также был ассистентом главного тренера в "Аль-Ахли" из ОАЭ и лиссабонского "Спортинга" U-19.

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