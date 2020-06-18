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Espreso.tvСпортТренер "Шахтера" может возглавить португальскую команду

Тренер "Шахтера" может возглавить португальскую команду


фото: shakhtar.com
Помощник главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Филипп Селиккая вскоре может возглавить дубль лиссабонского "Спортинга"

Об этом сообщает record.pt .

Пока не сообщается, покинет ли Украину только Селиккая. 35-летний специалист пришел в "Шахтер" летом прошлого года вместе с тренерским штабом Луиша Каштру.

Тренерскую карьеру Филипп Селиккая начал в 2010 году, а до этого работал скаутом. Возглавлял молодежные команды "Бенфики" и "Алмаде". Также был ассистентом главного тренера в "Аль-Ахли" из ОАЭ и лиссабонского "Спортинга" U-19.

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