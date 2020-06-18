Тренер "Шахтера" может возглавить португальскую команду

18 июня, 2020, 18:47

Помощник главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Филипп Селиккая вскоре может возглавить дубль лиссабонского "Спортинга"

Об этом сообщает record.pt .

Пока не сообщается, покинет ли Украину только Селиккая. 35-летний специалист пришел в "Шахтер" летом прошлого года вместе с тренерским штабом Луиша Каштру.

Тренерскую карьеру Филипп Селиккая начал в 2010 году, а до этого работал скаутом. Возглавлял молодежные команды "Бенфики" и "Алмаде". Также был ассистентом главного тренера в "Аль-Ахли" из ОАЭ и лиссабонского "Спортинга" U-19.

21 мая главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру получил в подарок вышиванку .