Тренер "Шахтера" может возглавить португальскую команду
18 июня, 2020, 18:47
Помощник главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Филипп Селиккая вскоре может возглавить дубль лиссабонского "Спортинга"
Об этом сообщает record.pt .
Пока не сообщается, покинет ли Украину только Селиккая. 35-летний специалист пришел в "Шахтер" летом прошлого года вместе с тренерским штабом Луиша Каштру.
Тренерскую карьеру Филипп Селиккая начал в 2010 году, а до этого работал скаутом. Возглавлял молодежные команды "Бенфики" и "Алмаде". Также был ассистентом главного тренера в "Аль-Ахли" из ОАЭ и лиссабонского "Спортинга" U-19.
- 21 мая главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру получил в подарок вышиванку .
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