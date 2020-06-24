Паводок на Буковине: один пропал без вести

24 июня, 2020, 12:40

В Ивано-Франковской области из-за паводка один человек пропал без вести

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, подтопленных населенных пунктов пока более 200. До 29 поселке нет проезда.

"В Ивано-Франковской области погибли три человека от стихии. Одна - пропал без вести", - говорится в сообщении.

В общем разрушено 110 км автодорог, 1850 г. береговых и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов во Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.