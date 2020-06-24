Наводнение на Прикарпатье: повреждены все дороги государственного значения, - руководитель областного Автодора
24 июня, 2020, 11:21
В Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения из-за наводнений
Об этом сказал руководитель службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области Василий Буджак в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .
"Все дороги государственного значения получили повреждения, подтопления, а некоторые участки и разрушения. Но мы работаем круглосуточно ... Проезд практически по всем дорогам государственного значения обеспечиваем", - сказал он.
- Из-за непогоды в Ивано-Франковской области умерло три человека , подтоплено 4596 жилых домов в 165 населенных пунктах.
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