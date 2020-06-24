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Espreso.tvОбществоНаводнение на Прикарпатье: повреждены все дороги государственного значения, - руководитель областного Автодора

Наводнение на Прикарпатье: повреждены все дороги государственного значения, - руководитель областного Автодора


фото: dsns.gov.ua
В Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения из-за наводнений

Об этом сказал руководитель службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области Василий Буджак в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

"Все дороги государственного значения получили повреждения, подтопления, а некоторые участки и разрушения. Но мы работаем круглосуточно ... Проезд практически по всем дорогам государственного значения обеспечиваем", - сказал он.

  • Из-за непогоды в Ивано-Франковской области умерло три человека , подтоплено 4596 жилых домов в 165 населенных пунктах.
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