На Сумщине усилили контроль за соблюдением карантина

24 июня, 2020, 19:54

В Сумской области усилили контроль за соблюдением карантина, введены более жесткие ограничения к работе заведений общественного питания и проведения массовых мероприятий

Об этом сообщает пресс-служба Сумской облгосадминистрации.

"Во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, было принято решение о введении более жестких мер во время действия адаптивного карантина на территории Сумской области", - говорится в сообщении.

Рекомендуется прекратить деятельность заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности после 22:00. Жители Сумщины не должны находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, и самовольно покидать места самоизоляции.

"На Сумщине пока не будут функционировать детские учреждения оздоровления и отдыха. Запрещается также проведение массовых культурных, культурно-развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий, деятельность музеев и историко-культурных заповедников, театров, концертных организаций, филармонии, художественных (художественных) коллективов с участием более одного человека на 5 кв. м. площади здания или территории (на открытых площадках), где проводятся такие мероприятия ", - говорится в сообщении.

Осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок на всех видах городского, пригородного, междугородного и межобластного автомобильного транспорта, в электрическом (троллейбус), железнодорожном транспорте возможно лишь в количестве пассажиров, что не превышает количество мест для сидения.

Напомним, в Винницкой области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в государстве возобновлена работа пяти круглосуточных санитарно-карантинных постов .

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