На Виннитчине усилили карантин: возобновили работу пяти круглосуточных постов

23 июня, 2020, 15:34

В Винницкой области, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в государстве, возобновлена работа пяти круглосуточных санитарно-карантинных постов

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в государстве постановлением Кабинета министров Украины N392 и решениями областной комиссии по вопросам техногеннно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации на территории области усилены карантинные меры. В круглосуточном режиме возобновлена работа 5 санитарно-карантинных постов на основных автомобильных дорогах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие посты снова действуют в Муровано-Куриловецком районе, в Литине, Махновке Козятинского района, с. Краснопилке Гайсинского ОП, с. Немия Могилев-Подольского района. Также созданы мобильные и пешие патрули для контроля за соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм.

Кроме того, полицейские совместно с сотрудниками Госпотребслужбы работают в составе рейдовых групп по проверке объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынков, предприятий общественного питания по выполнению ими карантинных правил. В случае установления нарушений к ответственности будут привлекать именно владельца заведения или предприятия, на территории которого было допущено правонарушение. Согласно ст.44-3 КоАП нарушение правил карантина людей влечет наложение штрафа на граждан - от 17000 до 34000 грн.

С начала карантинных мероприятий полицейскими составлено 347 протоколов на нарушителей карантина за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 44-3 КУоАП. Усиление контроля за соблюдением карантинных ограничений обусловлено высокими темпами распространения в государстве коронавирусной инфекции и ростом числа выявленных больных.

В Винницкой области количество больных COVID-19 достигла 1 690, за минувшие сутки зафиксировано 30 новых случаев инфицирования коронавируса.

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