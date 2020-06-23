 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Виннитчине усилили карантин: возобновили работу пяти круглосуточных постов

На Виннитчине усилили карантин: возобновили работу пяти круглосуточных постов

В Винницкой области, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в государстве, возобновлена работа пяти круглосуточных санитарно-карантинных постов

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в государстве постановлением Кабинета министров Украины N392 и решениями областной комиссии по вопросам техногеннно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации на территории области усилены карантинные меры. В круглосуточном режиме возобновлена работа 5 санитарно-карантинных постов на основных автомобильных дорогах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие посты снова действуют в Муровано-Куриловецком районе, в Литине, Махновке Козятинского района, с. Краснопилке Гайсинского ОП, с. Немия Могилев-Подольского района. Также созданы мобильные и пешие патрули для контроля за соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм.

Кроме того, полицейские совместно с сотрудниками Госпотребслужбы работают в составе рейдовых групп по проверке объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынков, предприятий общественного питания по выполнению ими карантинных правил. В случае установления нарушений к ответственности будут привлекать именно владельца заведения или предприятия, на территории которого было допущено правонарушение. Согласно ст.44-3 КоАП нарушение правил карантина людей влечет наложение штрафа на граждан - от 17000 до 34000 грн.

С начала карантинных мероприятий полицейскими составлено 347 протоколов на нарушителей карантина за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 44-3 КУоАП. Усиление контроля за соблюдением карантинных ограничений обусловлено высокими темпами распространения в государстве коронавирусной инфекции и ростом числа выявленных больных.

В Винницкой области количество больных COVID-19 достигла 1 690, за минувшие сутки зафиксировано 30 новых случаев инфицирования коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

23 июня, 2020 вторник

22 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать