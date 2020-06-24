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Espreso.tvОбществоМинздрав готовит вторую волну больниц из-за COVID-19

Минздрав готовит вторую волну больниц из-за COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине готовят больницу из COVID-19

Об этом он заявил на брифинге.

В больнице попадают люди, которые имеют тяжелое течение болезни, из-за чего нужно разворачивать вторую волну.

"В очередной раз обращаюсь к вам. Подумайте об этих цифрах. Подумайте, что скоро закончится и вторая волна больниц и третья", - заявил он.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав будет отрабатывать механизмы, как включать больницы в борьбу с коронавирусом.

"На первом месте по рассмотрению у нас будет Закарпатская область. Там значительно возрастает количество случаев больных коронавирусной болезни. В то же время мы видим, что есть заполненность коек среди больниц первой волны", - добавил он.

По состоянию на 9:00 среды, 24 июня, в Украине зафиксировано 39 014 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них 1051 - летальные, 17409 человек выздоровели.

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