Львовское дерби в чемпионате Украины по футболу состоится в Луцке
24 июня, 2020, 16:24
Матч 28-го тура УПЛ "Карпаты" - "Львов" состоится в Луцке на местном стадионе "Авангард"
Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".
Перенос встречи на другую арену связан с ситуацией с коронавирусом во Львовской области. Луцкий "Авангард" заявлен резервным стадионом "Карпат", на нем домашние матчи первой лиги проводит Волынь.
Чемпионат Украины по футболу
28 тур
27 июня
"Карпаты" - "Львов"
Луцк, стадион "Авангард"
Начало в 17:00
- 24 июня в возрасте 74 лет умер легендарный тренер львовских "Карпат" Юрий Дячук-Ставицкий.
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