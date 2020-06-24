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Espreso.tvСпортЛьвовское дерби в чемпионате Украины по футболу состоится в Луцке

Львовское дерби в чемпионате Украины по футболу состоится в Луцке


фото: fckarpaty.com
Матч 28-го тура УПЛ "Карпаты" - "Львов" состоится в Луцке на местном стадионе "Авангард"

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".

Перенос встречи на другую арену связан с ситуацией с коронавирусом во Львовской области. Луцкий "Авангард" заявлен резервным стадионом "Карпат", на нем домашние матчи первой лиги проводит Волынь.

Чемпионат Украины по футболу

28 тур

27 июня

"Карпаты" - "Львов"

Луцк, стадион "Авангард"

Начало в 17:00

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