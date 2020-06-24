Во Львове умер легендарный тренер "Карпат"
Об этом сообщает официальный сайт " Карпат ".
Под руководством специалиста в 2006 году "Карпаты" стали первым представителем первой лиги, вышел в полуфинал Кубка Украины. Также Дячук-Ставицкий вернул "львов" в УПЛ.
"Юрий Михайлович навсегда останется в наших сердцах как Профессионал, настоящий фанатик своего дела, могущественный человек с сильным характером, заряжал коллег своей энергией", - говорится в заявлении клуба.
Юрий Дячук-Ставицкий успел поработать в "Карпатах" вице-президентом, генеральным и спортивным директором, а также руководителем развития детско-юношеского футбола.
- 23 июня в возрасте 73 года скончался культовый футболист "Милана" и сборной Италии Пьерино Прати.
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