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Espreso.tvСпортВо Львове умер легендарный тренер "Карпат"

Во Львове умер легендарный тренер "Карпат"


фото: fckarpaty.com
В возрасте 74 лет скончался легендарный тренер львовских "Карпат" Юрий Дячук-Ставицкий

Об этом сообщает официальный сайт " Карпат ".

Под руководством специалиста в 2006 году "Карпаты" стали первым представителем первой лиги, вышел в полуфинал Кубка Украины. Также Дячук-Ставицкий вернул "львов" в УПЛ.

"Юрий Михайлович навсегда останется в наших сердцах как Профессионал, настоящий фанатик своего дела, могущественный человек с сильным характером, заряжал коллег своей энергией", - говорится в заявлении клуба.

Юрий Дячук-Ставицкий успел поработать в "Карпатах" вице-президентом, генеральным и спортивным директором, а также руководителем развития детско-юношеского футбола.

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