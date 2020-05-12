Дела Майдана: суд заочно арестовал Януковича

Об этом говорится в трансляции заседания суда на YouTube "Судебной власти Украины".

"Ходатайство (стороны обвинения, - ред.) удовлетворить. Применить в отношении подозреваемого Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без права внесения залога", - зачитал решение судья Алексей Соколов.

Адвокаты Януковича требовали не рассматривать меру пресечения, поскольку истекли сроки досудебного расследования, а также просили отвода прокуроров за якобы их предвзятость. Также защита требовал вызвать в суд самого Януковича, однако ходатайства адвокатов были отклонены.

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