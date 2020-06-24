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Espreso.tvЭкономикаДве украинские киносети планируют возобновить работу со 2 июля

Две украинские киносети планируют возобновить работу со 2 июля


фото: multiplex.ua
Две украинские сети готовятся к запуску кинотеатров 2 июля, но конечное понимание требований относительно обеспечения мер безопасности пока отсутствует

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Согласно сообщению, украинские сети Multiplex и "Планета Кино" готовятся к запуску кинотеатров 2 июля, открытие состоится в Киеве и регионах, где действует запрет местных властей.

В издании отметили, что конечного понимания, какими будут требования к кинотеатрам относительно обеспечения мер безопасности, пока нет. Один из вариантов - заполненность кинозала не более чем на 50%, а также тщательная уборка между сеансами.

  • Как сообщалось, 24 июня в Киеве разрешена работа ресторанов и кафе, бассейнов, кинотеатров и театров.
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