Две украинские киносети планируют возобновить работу со 2 июля

24 июня, 2020, 15:57

Две украинские сети готовятся к запуску кинотеатров 2 июля, но конечное понимание требований относительно обеспечения мер безопасности пока отсутствует

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Согласно сообщению, украинские сети Multiplex и "Планета Кино" готовятся к запуску кинотеатров 2 июля, открытие состоится в Киеве и регионах, где действует запрет местных властей.

В издании отметили, что конечного понимания, какими будут требования к кинотеатрам относительно обеспечения мер безопасности, пока нет. Один из вариантов - заполненность кинозала не более чем на 50%, а также тщательная уборка между сеансами.