В Киеве разрешили открыть рестораны и кинотеатры, - Кличко

24 июня, 2020, 12:26

С 24 июня в Киеве разрешено работу ресторанов и кафе, бассейнов, кинотеатров и театров

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко рассказал на брифинге, передает Эспрессо.TV .

Правительство разрешило и власть согласно этому выдала распоряжение о возобновлении работы в столице:

ресторанов и кафе (без детских комнат)

бассейнов (для индивидуальных тренировок)

кинотеатров и театров (с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними).

Также разрешили проведение культурных и художественных мероприятий численностью до 10 человек.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям прописала регламенты и условия, при которых могут работать эти заведения. Вместе с тем, город будет контролировать соблюдение правил работы всеми учреждениями", - отметил мэр.

"Подчеркну: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям. И это не страшилка. Сегодня каждый должен понимать, что надо беречься! Соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция", - добавил Кличко.

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