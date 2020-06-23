Из затонувшего судна Delfi снова вытекло топливо

23 июня, 2020, 20:29

23 июня на поверхности морской воды у одесского пляжа "Дельфин" появились маслянистые пятна, подтверждающие новую утечку нефтепродуктов с полузатопленного танкера Delfi

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Одесской области в Facebook .

"Государственная экологическая инспекция в Одесской области по аварийному событию, ситуации с танкером Delfi в пределах компетенции сообщает: 23 июня 2020 года государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Одесской области обнаружены при обследовании акватории в районе подтопленного танкера Delfi отдельные маслянистые пятна и серая пленка серебристого цвета на поверхности воды (поврежденные боновые ограждения и т.п.) ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что отобраны пробы морской воды в месте загрязнения и направлены в отдел инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции.

"Согласно результатам исследований, установлено превышение нормативных значений предельно допустимой концентрации (ПДК) по содержанию в воде нефтепродуктов в 2,2 раза", - говорится в сообщении.

С целью недопущения возникновения нарушений в сфере природоохранного законодательства Украины и избежания загрязнения акватории Черного моря инспекцией направлено письмо в Одесский филиал ГП АМПУ для осуществления мер реагирования и приведения акватории в надлежащее состояние.

Госэкоинспекция осуществляет ежедневный отбор проб морской воды в районе пляжа "Дельфин" у танкера Delfi.

Напомним, судно Delfi затонуло вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. Из за сильного шторма танкер сорвало с якоря и унесло в акваторию Одессы. Владелец танкера отказывался убирать судно, несмотря на обязанности провести ликвидационные работы до 31 марта.

21 мая в Одессе вблизи затонувшего судна Delfi зафиксировали загрязнение воды и воздуха - по предварительным данным экологические показатели превышены в 15 раз.

Затонувшее судно Delfi в Одессе планировали поднять с помощью баллонов с воздухом до 25 июня.

Напомним, 21 июня с затонувшего у одесского побережья танкера Delfi стало выливаться топливо.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый проинформировал министра инфраструктуры Владислава Криклия, что владелец танкера Delfi, затонувшего в прошлом году рядом с городским пляжем, не в состоянии поднять судно и убрать его из акватории порта до 25 июня.

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