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Espreso.tvОбществоВице-премьер Стефанишина назвала приоритетами введения промышленного, продовольственного и авиационного "безвизов" с ЕС

Вице-премьер Стефанишина назвала приоритетами введения промышленного, продовольственного и авиационного "безвизов" с ЕС


фото: rfe
Украина планирует внедрить "промышленный", "продовольственный" и "авиационный" безвизовые на пути к членству в Европейском Союзе

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала в интервью ТСН .

"Я как человек, который чувствует и понимает тренды и держит эту рамку по должности, обеспечиваю, чтобы саммит был насыщен повесткой дня, который нужен бизнеса. Прежде всего это -" промышленный безвиз ", который обеспечит свободное движение нашей продукции на рынок ЕС, ведь уже сейчас наша продукция производится и размещается на основе европейских правил. Отдельным приоритетом сейчас я вижу "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство к качеству, безопасности продукции ", - рассказала вице-премьер.

По ее словам, сейчас в Украине больше уверены в продукции, даже в супермаркетах покупают.

"Так же мы уверены, что разблокируем к саммиту вопрос о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. Сейчас я считаю, что во время коронокризы, во время ограничений внутреннего перемещения внутри Европы авиасообщение - это идеальное время концентрироваться на переговорах, на урегулировании проблемных вопросов. И когда перемещение внутри Европы будет более свободным, мы сможем не только восстановить безвизовых условиях поездок, но и подписать соглашение, которое станет "авиационным безвизов". Это три краеугольные камни ", - пояснила Стефанишина.

 

  • Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что статус партнера НАТО с расширенными возможностями позволит Украине присоединиться к новому формату обмена оперативной информацией.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3203752

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