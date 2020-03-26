Коронавирус: Украина и Венгрия срочно подпишут соглашение о сотрудничестве в здравоохранении в условиях пандемии
Об этом сообщает правительственный портал.
Переговоры состоялись по видеосвязи. Глава МИД Украины договорился о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии в настоящее время транспортных ограничений и заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.
"Дмитрий Кулеба также договорился с Петером Сиярто о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии", - указано в сообщении.
Кроме того, министры договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидается во время встречи лидеров государств, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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