Коронавирус: Украина и Венгрия срочно подпишут соглашение о сотрудничестве в здравоохранении в условиях пандемии

26 марта, 2020, 16:47

Главы Министерств иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сиярто договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии коронавируса

Об этом сообщает правительственный портал.

Переговоры состоялись по видеосвязи. Глава МИД Украины договорился о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии в настоящее время транспортных ограничений и заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.

"Дмитрий Кулеба также договорился с Петером Сиярто о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии", - указано в сообщении.

Кроме того, министры договорились в ближайшее время финализировать другие соглашения, подписание которых ожидается во время встречи лидеров государств, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.