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Espreso.tvОбществоВ Житомире избили лидера ячейки партии Шария. ВИДЕО

В Житомире избили лидера ячейки партии Шария. ВИДЕО


фото: Житомирський Журнал
22 июня около 14:00 двое неизвестных пришли в офис партии Шария для "общения", что находится в торговом центре "Спорттовары" на третьем этаже

Об инциденте с скрытой камеры ТЦ "Спроттовары" сообщил " Журнал Житомира ".

На видео видно, как двое неизвестных заходят в помещение и сразу направляются в нужных дверей, после чего лидер житомирского отделения партии Шария Сергей Никулин пятится из того же помещения с газовым баллончиком в руке.

В какой-то момент он применяет баллончик и получает многочисленные удары руками и ногами.

В полиции отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушений статьи 194 (повреждение имущества) и статьи 125 (легкие телесные повреждения). В полиции отметили, что продолжается установка участников инцидента.

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В ГУ ЧП отметили, что человек (Никулин) обратился с заявлением в полицию, предварительно у него диагностирован ушибы и ссадины.

Сам Шарий заявил, якобы нападающий, который бил их житомирского представителя Никулина - активист "Азовского движения" и партии "Национальный корпус", ветеран полка "Азов" Роман Боровик с позывным "Сатана".

 

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