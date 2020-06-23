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Espreso.tvОбществоУмер Черкасский митрополит УПЦ (МП) Софроний, который выступал за автокефалию

Умер Черкасский митрополит УПЦ (МП) Софроний, который выступал за автокефалию


фото: cherkasy-orthodox.com.ua
22 июня на 81-м году жизни скончался митрополит Черкасский и Каневский УПЦ Московского патриархата Софроний

Об этом сообщила пресс-служба епархии.

Там не уточнила причину смерти, указав, что владыка долго болел

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Митрополит много лет считался лидером "проукраинской группы" епископов УПЦ (МП) и выступал за автокефалию православия.

Перед получением томоса он поддерживал создание автокефальной церкви и прогнозировал быстрое развитие ПЦУ.

 

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