"Я вас прокляну и к Дьяволу пошлю". Митрополиту УПЦ МП в Черкассах не понравились вопросы об антивирусном освящении
Руководил процессией митрополит Черкасский и Каневский Украинской православной церкви Московского патриархата Софроний, рассказывает Еспресо.TV.
Когда к нему позвонили и попросили ответить на несколько вопросов по поводу соблюдения Правил дорожного движения и эффективности упомянутых действий с противоэпидемиологической точки зрения, Софроний стал угрожать. Разговор с ним записали журналисты портала Cherkago.
"Атеисты! Богоборцы! Я вас прокляну всех, если вы хотите. Я вас отставлю и к Дьяволу пошлю", - возмутился митрополит.
"Я прокляну, если будете не тем, что нужно", - добавил он.
Также Софроний добавил, что он "имеет право" проклинать других.
"Всех атеистов и богоборцев. Я имею право это делать", - отметил служитель УПЦ МП.
Следует отметить, что в 2015 году Софроний попал в скандал, вызванный деятельностью "церковного кафе".
- Напомним, митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил Православной церкви Украины (ПЦУ) осудил показательное освящение улиц и городов.
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