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Espreso.tvОбщество"Я вас прокляну и к Дьяволу пошлю". Митрополиту УПЦ МП в Черкассах не понравились вопросы об антивирусном освящении

"Я вас прокляну и к Дьяволу пошлю". Митрополиту УПЦ МП в Черкассах не понравились вопросы об антивирусном освящении


фото: Громадське ТБ. Черкаси
Представители церкви Московского патриархата устроили в Черкассах освящение улиц для защиты города от Covid-19. Они передвигались на ярком оранжевом пикапе, стоя в кузове. К тому же, несмотря на ПДД и карантин, вместе со взрослыми там также находились дети

Руководил процессией митрополит Черкасский и Каневский Украинской православной церкви Московского патриархата Софроний, рассказывает Еспресо.TV.

Когда к нему позвонили и попросили ответить на несколько вопросов по поводу соблюдения Правил дорожного движения и эффективности упомянутых действий с противоэпидемиологической точки зрения, Софроний стал угрожать. Разговор с ним записали журналисты портала Cherkago.

"Атеисты! Богоборцы! Я вас прокляну всех, если вы хотите. Я вас отставлю и к Дьяволу пошлю", - возмутился митрополит.

"Я прокляну, если будете не тем, что нужно", - добавил он.

Также Софроний добавил, что он "имеет право" проклинать других.

"Всех атеистов и богоборцев. Я имею право это делать", - отметил служитель УПЦ МП.

Следует отметить, что в 2015 году Софроний попал в скандал, вызванный деятельностью "церковного кафе".

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