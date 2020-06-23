 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТренер "Шахтера" продолжит карьеру в португальском топ-клубе

Тренер "Шахтера" продолжит карьеру в португальском топ-клубе


фото: shakhtar.com
Помощник главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Филипп Селиккая возглавит дубль лиссабонского "Спортинга"

Об этом сообщает A Bola

Каштру подтвердил информацию о том, что Селиккая ведет переговоры со "Спортингом".

"Нет смысла это отрицать. Думаю, что он уже почти в "Спортинге". Мне остается только пожелать ему больших успехов на этом пути", - рассказал Луиш Каштру.

Тренерскую карьеру Филипп Селиккая начал в 2010 году, а до этого работал скаутом. Возглавлял молодежные команды "Бенфики" и "Алмаде". Также был ассистентом главного тренера в "Аль-Ахли" из ОАЭ и лиссабонского "Спортинга" U-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать