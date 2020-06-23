Тренер "Шахтера" продолжит карьеру в португальском топ-клубе
23 июня, 2020, 16:46
Помощник главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Филипп Селиккая возглавит дубль лиссабонского "Спортинга"
Об этом сообщает A Bola
Каштру подтвердил информацию о том, что Селиккая ведет переговоры со "Спортингом".
"Нет смысла это отрицать. Думаю, что он уже почти в "Спортинге". Мне остается только пожелать ему больших успехов на этом пути", - рассказал Луиш Каштру.
Тренерскую карьеру Филипп Селиккая начал в 2010 году, а до этого работал скаутом. Возглавлял молодежные команды "Бенфики" и "Алмаде". Также был ассистентом главного тренера в "Аль-Ахли" из ОАЭ и лиссабонского "Спортинга" U-19.
- 18 июня стало известно, что помощник главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Филипп Селиккая вскоре может возглавить дубль лиссабонского "Спортинга" .
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