Трамп обвинил Обаму в государственной измене
23 июня, 2020, 10:43
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава Белого дома Барак Обама совершил государственную измену во время избирательной кампании 2016 года
Об этом сообщает CBN .
В частности, Трамп считает, что администрация Барака Обамы вела слежку за его избирательной кампанией в 2016 году.
"Это предательство. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушивания. Как оказалось, я был прав", - заявил Трамп.
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