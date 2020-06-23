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Espreso.tvОбществоТрамп обвинил Обаму в государственной измене

Трамп обвинил Обаму в государственной измене


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава Белого дома Барак Обама совершил государственную измену во время избирательной кампании 2016 года

Об этом сообщает CBN .

В частности, Трамп считает, что администрация Барака Обамы вела слежку за его избирательной кампанией в 2016 году.

"Это предательство. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушивания. Как оказалось, я был прав", - заявил Трамп.

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