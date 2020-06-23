США признали четыре китайских СМИ иностранными агентами
Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.
В перечень вошли Центральное телевидение Китая, People's Daily, Global Times и China News Service.
Ранее в этот список было добавлено информационное агентство Синьхуа.
Указанные СМИ соответствуют определению иностранных представительств, законодательно закреплено в США. Отмечается, что иностранные миссии "в значительной степени принадлежат эффективно контролируются иностранным правительством".
В этом случае СМИ находятся под влиянием Китая. Уточняется, что такое решение не обусловлено контентом, который производят указанные СМИ.
Никаких ограничений на деятельность китайский медиа в США не вводится, только определяется их статус иностранных миссий.
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Такой статус обязывает СМИ соблюдать определенные требования, которые применяются к иностранным дипломатическим представительствам.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что цель этого решения - обеспечение большей прозрачности деятельности Коммунистической партии Китая в США.
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