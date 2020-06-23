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Espreso.tvОбществоСША признали четыре китайских СМИ иностранными агентами

США признали четыре китайских СМИ иностранными агентами


фото: reuters
США признали четыре китайских СМИ иностранными агентами, указывая на их подчиненность партии Китая

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

В перечень вошли Центральное телевидение Китая, People's Daily, Global Times и China News Service.

Ранее в этот список было добавлено информационное агентство Синьхуа.

Указанные СМИ соответствуют определению иностранных представительств, законодательно закреплено в США. Отмечается, что иностранные миссии "в значительной степени принадлежат эффективно контролируются иностранным правительством".

В этом случае СМИ находятся под влиянием Китая. Уточняется, что такое решение не обусловлено контентом, который производят указанные СМИ.

Никаких ограничений на деятельность китайский медиа в США не вводится, только определяется их статус иностранных миссий.

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Такой статус обязывает СМИ соблюдать определенные требования, которые применяются к иностранным дипломатическим представительствам.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что цель этого решения - обеспечение большей прозрачности деятельности Коммунистической партии Китая в США.

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