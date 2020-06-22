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Espreso.tvОбществоSkyUp планирует возобновить международные рейсы с 1 июля

SkyUp планирует возобновить международные рейсы с 1 июля


фото: avianews
Украинский авиаперевозчик SkyUp планирует возобновить выполнение международных рейсов с 1 июля

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.

Международные рейсы планируется начать с 1 июля полетами в Грузию и Албанию. С 15 июля планируется возобновить рейсы в другие страны, предусмотренные расписанием еще до введения карантина, если отмена запрета на въезд в них будет происходить согласно предварительным договоренностям между странами.

В авиакомпании призвали пассажиров до приобретения билета ознакомиться с требованиями въезда в страну назначения, с правилами возврата в Украину с той или иной страны, а также убедиться в наличии необходимых разрешительных документов.

Авиаперевозчик отмечает, что если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которую не может выполнить, возврат средств за неиспользованный билет будет осуществляться согласно тарифу, но может длиться до полугода.

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