SkyUp планирует возобновить международные рейсы с 1 июля
Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.
Международные рейсы планируется начать с 1 июля полетами в Грузию и Албанию. С 15 июля планируется возобновить рейсы в другие страны, предусмотренные расписанием еще до введения карантина, если отмена запрета на въезд в них будет происходить согласно предварительным договоренностям между странами.
В авиакомпании призвали пассажиров до приобретения билета ознакомиться с требованиями въезда в страну назначения, с правилами возврата в Украину с той или иной страны, а также убедиться в наличии необходимых разрешительных документов.
Авиаперевозчик отмечает, что если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которую не может выполнить, возврат средств за неиспользованный билет будет осуществляться согласно тарифу, но может длиться до полугода.
- Ранее сообщалось, что с 15 июня Украина возобновила международные пассажирские перевозки.
- 18 июня авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении полетов из Украины.
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