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Espreso.tvМирСеверная Македония с 1 июля возобновит авиасообщение

Северная Македония с 1 июля возобновит авиасообщение


фото: reuters
Северная Македония с 26 июня откроет государственные границы, а с 1 июля возобновит авиасообщение

Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной Македонии.

Правительство Северной Македонии приняло решение с 26 июня открыть государственные границы. С 1 июля возобновится работа аэропортов для восстановления авиасообщения.

Сообщается, что прибывшим в страну не придется предъявлять справку об отсутствии коронавируса и находится на самоизоляции или обязательном карантине.

Отмечается, что с 1 июля будут открыты международный аэропорт в Скопье и аэропорт в Охриде.

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