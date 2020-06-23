Северная Македония с 1 июля возобновит авиасообщение

23 июня, 2020, 21:01

Северная Македония с 26 июня откроет государственные границы, а с 1 июля возобновит авиасообщение

Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной Македонии.

Правительство Северной Македонии приняло решение с 26 июня открыть государственные границы. С 1 июля возобновится работа аэропортов для восстановления авиасообщения.

Сообщается, что прибывшим в страну не придется предъявлять справку об отсутствии коронавируса и находится на самоизоляции или обязательном карантине.

Отмечается, что с 1 июля будут открыты международный аэропорт в Скопье и аэропорт в Охриде.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что с 1 июля вероятно откроются некоторые международные направления вне Шенгенской зоны, среди которых Украина и Грузия

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