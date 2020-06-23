Литва с июля может восстановить сообщение с Украиной, - министр

23 июня, 2020, 15:04

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что с 1 июля вероятно откроются некоторые международные направления вне Шенгенской зоны, среди которых Украина и Грузия

Об этом сообщает литовский портал Delfi .

"С 1 июля, вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы опрометчиво - такого точно не будет. Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время там ситуация ухудшилась", - сказал Линкявичус.

Литовский министр отметил, что его страна в вопросе открытия границ применяет критерий "не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей", поэтому в Литву пока не пускают жителей Швеции, Португалии и Великобритании.

Линкявичюс также подтвердил, что из-за высокой заболеваемости страна пока не планирует возобновить рейсы из Великобритании.

Комментируя призыв Еврокомиссии с июля открыть внешние границы, Линкявичюс отметил, что это лишь рекомендация.

"Мы стараемся делать это в пределах региона, демонстрируя пример всем, с 15 мая мы создали балтийское пространство свободного передвижения и доказали, что мы должны как можно больше координировать, согласовать действия. Если говорить о первом июля, то, опять-таки будет похожая ситуация, мы обсуждаем критерии, мы ввели критерий 25 случаев на 100 тыс. жителей", - сказал министр.

Сейчас въезд в Литву без ограничений разрешен гражданам 28 стран. При этом граждане Литвы могут вернуться на родину из любой страны.

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