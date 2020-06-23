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Espreso.tvОбществоС начала весны совещания с родственниками политзаключенных заморожены, - Полозов

С начала весны совещания с родственниками политзаключенных заморожены, - Полозов


фото: 24tv
Адвокат политзаключенных в РФ Николай Полозов заявил о том, что не видит прогресса в вопросе освобождения заложников Кремля

Об этом сообщает "Общественное радио" .

"К сожалению, с началом весны все совещания с родственниками политзаключенных заморожены. Было несколько акций, когда родные политзаключенных обращались через соцсети в Офис президента, но пока я не вижу то прогресса в этом вопросе", - сказал Полозов.

Он отметил, что его подзащитный - украинский политзаключенный Иван Яцкин, которого обвиняют в госизмене, рассчитывает на обмен.

"Но статья, по которой его обвиняют, настолько тяжелая, что он может получить до 20 лет лишения свободы. Поэтому единственная возможность выйти - это обмен. Он следит за новостями и очень надеется, что и те переговоры, которые велись об обмене политзаключенными опять активизируются ", - добавил Полозов.

  • Под посольством России в Киеве активисты требовали предоставить информацию об украинском военного Романа Беленького и еще двух пленных, которых незаконно удерживают с 2014 года.
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