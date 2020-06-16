Узники Кремля: активисты требуют информации о местонахождении трех человек под посольством РФ в Киеве

16 июня, 2020, 16:36

Под посольством России в Киеве активисты требуют предоставить информацию об украинском военном Романе Беленьком и еще двух пленных, которых незаконно удерживают с 2014 года

Об этом сообщает Укринформ.

Под посольством собралось около сотни человек.

Участники акции отмечают, что Роман Беленький попал в плен 6 лет назад и все это время его судьба остается неизвестной.

Активисты требуют от России предоставить информацию о месте пребывания Беленького и еще двух пленных - Николая Ходуна и Максима Самофалова.

Это нужно для того, чтобы начать процедуру обмена пленными.

По словам участников акции, семьи и близкие пленных получали разнообразную информацию о судьбе своих родных, но никакой официальной информации российская сторона им не предоставила.

Организаторы акции подготовили обращение в посольство РФ, в котором требуют в течение месяца предоставить информацию о месте пребывания, а также предоставить контакты их адвокатов. Они подчеркивают, что если их требования не будут выполнены, они перейдут к "более решительным действиям".