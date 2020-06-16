Узники Кремля: активисты требуют информации о местонахождении трех человек под посольством РФ в Киеве
Об этом сообщает Укринформ.
Под посольством собралось около сотни человек.
Участники акции отмечают, что Роман Беленький попал в плен 6 лет назад и все это время его судьба остается неизвестной.
Активисты требуют от России предоставить информацию о месте пребывания Беленького и еще двух пленных - Николая Ходуна и Максима Самофалова.
Это нужно для того, чтобы начать процедуру обмена пленными.
По словам участников акции, семьи и близкие пленных получали разнообразную информацию о судьбе своих родных, но никакой официальной информации российская сторона им не предоставила.
Организаторы акции подготовили обращение в посольство РФ, в котором требуют в течение месяца предоставить информацию о месте пребывания, а также предоставить контакты их адвокатов. Они подчеркивают, что если их требования не будут выполнены, они перейдут к "более решительным действиям".
- Как известно, в августе 2014 года доброволец Роман Беленький был ранен и попал в плен в составе разведгруппы "Азова" в районе села Розы Люксембург в Донецкой области.
- После этого появилась информация, что Беленького в составе гумконвоя было переправлено на территорию РФ. Официальной информации о месте пребывания и состоянии здоровья Беленького пока нет. Также нет официальной информации о месте нахождения Максима Худана и Николая Самофалова.
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