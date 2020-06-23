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Espreso.tvСпорт"Шахтер" нашел нового футболиста в чемпионате Бразилии

"Шахтер" нашел нового футболиста в чемпионате Бразилии


фото: Getty Images
Полузащитник бразильского "Палмейраса" Габриэл Менино попал в сферу интересов донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Palmeiras Notícias в twitter.

Руководители "Шахтера" уже сделали запрос в "Палмейрас" по поводу стоимости трансфера 19-летнего игрока. Менино может сыграть, как опорного полузащитника, так и на правом фланге обороны.

Бразильский клуб не исключает возможности продажи своего питомца. 19-летний универсал уже провел 7 официальных матчей за "Палмейрас". Ориентировочная трансферная стоимость Габриэля Менино составляет 3,6 млн евро. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2024 года.

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