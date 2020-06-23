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Espreso.tvСпортПФЛ перенесла три матча первой лиги Украины по футболу

ПФЛ перенесла три матча первой лиги Украины по футболу


фото: fcrukh.com
Профессиональная футбольная лига перенесла три матча первой лиги Украины по футболу из-за случаев коронавируса в командах

Об этом сообщает официальный сайт ПФЛ.

Матч 20 тура первой лиги "Балканы" - "Черкасчина" состоится 25 июня, "Рух" сыграет с "Агробизнесом" 7 июля, "Черноморец" примет "Волынь" 25 июня.

Случаи коронавируса были зафиксированы в "Балканах", в "Рухе" обнаружили заражения среди футболистов, а у "Волыни" заболели двое тренеров.

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