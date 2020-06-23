Первая ракетка мира Джокович сдал положительный тест на коронавирус, - журналист
23 июня, 2020, 15:46
Лучший теннисист мира Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает журналист Саса Осмо в twitter.
У его жены Елены также обнаружен коронавирус, но при этом тесты детей показали отрицательный результат.
Новак Джокович заразился на турнире в хорватском Задаре после контакта с зараженным теннисистом Григором Димитровым.
Djokovic tested positive for coronavirus.- Saša Ozmo (@ozmo_sasa) June 23, 2020
- 22 июня стало известно, что бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров сдал положительный тест на коронавирус .
- 22 июня Новак Джокович отказался сдавать анализ на коронавирус после контакта с зараженным теннисистом Григором Димитровым.
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