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Espreso.tvСпортПервая ракетка мира Джокович сдал положительный тест на коронавирус, - журналист

Первая ракетка мира Джокович сдал положительный тест на коронавирус, - журналист


фото: Getty Images
Лучший теннисист мира Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает журналист Саса Осмо в twitter.

У его жены Елены также обнаружен коронавирус, но при этом тесты детей показали отрицательный результат.

Новак Джокович заразился на турнире в хорватском Задаре после контакта с зараженным теннисистом Григором Димитровым.

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