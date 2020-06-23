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Espreso.tvОбществоКоронавируса в Украине заразились уже более 38 тыс. человек, за сутки - 833 новых случая

Коронавируса в Украине заразились уже более 38 тыс. человек, за сутки - 833 новых случая

По состоянию на 9:00 вторника, 23 июня, в Украине зафиксировано 38 074 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 1035 - летальные, 16956 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 22 июня было зафиксировано 833 новых случая коронавируса, выздоровели 133 человека, 23 пациента умерли.

Ситуация с заболеваемостью по регионам пока выглядит следующим образом:

Винницкая область - 1690 случаев;
Волынская область - 1894 случая;
Днепропетровская область - 1049 случаев;
Донецкая область - 368 случаев;
Житомирская область - 1295 случаев;
Закарпатская область - 2291 случай;
Запорожская область - 555 случаев;
Ивано-Франковская область - 2091 случай;
Кировоградская область - 631 случай;
г. Киев - 4429 случаев;
Киевская область - 2285 случаев;
Львовская область - 4220 случаев;
Луганская область - 73 случая;
Николаевская область - 366 случаев;
Одесская область - 1333 случая;
Полтавская область - 296 случаев;
Ровенская область - 3038 случаев;
Сумская область - 263 случая;
Тернопольская область - 1744 случая;
Харьковская область - 1844 случая;
Херсонская область - 188 случаев;
Хмельницкая область - 622 случая;
Черновицкая область - 4419 случаев;
Черкасская область - 605 случаев;
Черниговская область - 485 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 июня 2020 в Центр поступило 1278 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 81 125 сообщений о подозрении на COVID-19.

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