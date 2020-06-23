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Espreso.tvОбществоКоронавируса переболели 15-17 народных депутатов, - Разумков

Коронавируса переболели 15-17 народных депутатов, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусом с начала пандемии переболели 15-17 народных депутатов

Об этом он заявил в эфире "UA: Украинское радио", сообщает РБК-Украина .

"Переболели в целом где-то человек 15-17. Если не ошибаюсь, два человека еще болеют... Я имею в виду народных депутатов", - сообщил Разумков.

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