Коронавируса переболели 15-17 народных депутатов, - Разумков
23 июня, 2020, 22:17
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусом с начала пандемии переболели 15-17 народных депутатов
Об этом он заявил в эфире "UA: Украинское радио", сообщает РБК-Украина .
"Переболели в целом где-то человек 15-17. Если не ошибаюсь, два человека еще болеют... Я имею в виду народных депутатов", - сообщил Разумков.
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