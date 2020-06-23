На Одесчине произошла вспышка COVID-19 в психоневрологическом интернате, заразилось 24 работника
23 июня, 2020, 20:46
В Одесской области на карантин закрыли Балтский психоневрологический дом-интернат, коронавирусом заразились 24 сотрудника
Об этом сообщил директор интерната Максим Янковский, передает Думская .
Янковский отметил, что на прошлой неделе в интернате обнаружили четыре случая заражения, а вчера коронавирус подтвердили еще у 20 сотрудников. Интернат закрыли на карантин.
В ближайшие дни всех 203 подопечных интерната проверят на наличие инфекции.
В связи с карантином часть сотрудников отправили на самоизоляцию домой, часть осталась на обсервации в самом интернате, чтобы обслуживать подопечных.
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