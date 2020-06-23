Карантин: в Киеве разрешили работать фитнес-центрам и кинотеатрам
Об этом свидетельствует распоряжение №58 от 22 июня 2020 года от руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского, размещенное на сайте Киевской городской государственной администрации.
Согласно распоряжению, исключены из списка запрещенных следующие виды деятельности:
- театры;
- кинотеатры;
- музеи;
- развлекательные центры;
- бассейны (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах).
При этом не допускается деятельность:
- детских оздоровительных лагерей;
- проведение госпитализаций и плановых операций в больницах, а также капремонтов жилья.
Кроме того, власти столицы позволили участие групп более 10 человек во внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах и в ряде других квалификационных экзаменов и тестирований.
- В Киеве кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания позволили принимать посетителей внутри помещений.
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