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Espreso.tvОбществоКарантин: в Киеве разрешили работать фитнес-центрам и кинотеатрам

Карантин: в Киеве разрешили работать фитнес-центрам и кинотеатрам

В Киеве разрешили работать кинотеатрам, фитнес-центрам, торгово-развлекательным комплексам и другим видам бизнеса, они исключены из перечня запрещенных видов деятельности во время карантина в столице

Об этом свидетельствует распоряжение №58 от 22 июня 2020 года от руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского, размещенное на сайте Киевской городской государственной администрации.

Согласно распоряжению, исключены из списка запрещенных следующие виды деятельности:

- театры;

- кинотеатры;

- музеи;

- развлекательные центры;

- бассейны (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах).

При этом не допускается деятельность:

- детских оздоровительных лагерей;

- проведение госпитализаций и плановых операций в больницах, а также капремонтов жилья.

Кроме того, власти столицы позволили участие групп более 10 человек во внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах и в ряде других квалификационных экзаменов и тестирований.

  • В Киеве кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания позволили принимать посетителей внутри помещений.

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