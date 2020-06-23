Карантин: в Киеве разрешили принимать посетителей в кафе и ресторанах внутри помещений

23 июня, 2020, 17:58

В Киеве кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания позволили принимать посетителей внутри помещений

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 22 июня.

В распоряжении описаны и правила работы кафе и ресторанов внутри помещений.

Учреждениям пока запрещено открывать детские комнаты, проводить банкеты (максимум - 10 человек), открывать буфеты самообслуживания и готовить пищу на открытых кухнях.

Посетители заведений общественного питания могут войти в помещение только в сопровождении персонала. Люди с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут допускаться на территорию заведения.

Также кафе и рестораны будут обязаны установить антисептики, жидкое мыло, бумажные полотенца, проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки нужно собирать отдельно.

Работники обязаны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.

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