Карантин: в Киеве разрешили принимать посетителей в кафе и ресторанах внутри помещений
Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 22 июня.
В распоряжении описаны и правила работы кафе и ресторанов внутри помещений.
Учреждениям пока запрещено открывать детские комнаты, проводить банкеты (максимум - 10 человек), открывать буфеты самообслуживания и готовить пищу на открытых кухнях.
Посетители заведений общественного питания могут войти в помещение только в сопровождении персонала. Люди с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут допускаться на территорию заведения.
Также кафе и рестораны будут обязаны установить антисептики, жидкое мыло, бумажные полотенца, проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки нужно собирать отдельно.
Работники обязаны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.
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