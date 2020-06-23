Бывшая узница концлагеря "ДНР" рассказала подробности покушения на нее с помощью растяжки с гранатой

23 июня, 2020, 15:44

По словам бывшей пленницы террористов Валентины Бучок, растяжка с гранатой была установлена на калитку ее двора

Об этом пострадавшая от покушения Валентина Бучок рассказала в больнице журналистам Радио Свобода.

Потерпевшая находится в больнице города Константиновка после подрыва растяжки в ее дворе в селе Иванополье утром 20 июня.

Полиция Донетчины расследует дело по статье "покушение на умышленное убийство". Преступников ищут детективы Главного управления полиции в Донецкой области.

Сама Валентина Бучок уверена, что это было не покушение, а теракт.

"В 7 утра я проснулась, умылась, решила покормить животных. Всегда утром это делаю. Приготовила, взяла в левую руку корм, в правую - ключи. Толкнула калиточку, услышала хлопок, опустила глаза вниз, увидела эту штуку, точно такую же, как была в октябре (15 октября 2019 года во дворе муж Валентины обнаружил растяжку с гранатой). Успела отойти два шага назад. Взрыв - и разрыв мозга. Я на ноги даже сразу внимания не обратила. Сильно болела голова. Так шумело, что я оглохла", - рассказала она.

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Она отметила, что после взрыва зашла в дом, позвонила брату, друзьям и в полицию.

"Это было в 7:50. В 8:50 я была уже в больнице", - добавила женщина.

Она уточнила, что слышала от врачей, что они извлекли из нее больше 30 осколков.

"Я не хочу людей заранее в чем-то обвинять. Но они (полиция, - ерд.) склонны к бытовой теме, что это какая-то "бытовуха". Но я с этим не согласна. Я не юрист. Но я могу предположить, что это не тянет на "покушение на убийство". Это можно квалифицировать как террористический акт ", - подчеркнула Валентина.

Женщина отметила, что когда была в плену, (ее обменяли в 2017 году) террористы обещали ей "сладкую жизнь".

"Я теперь смотрю, что они все свои идеи воплощают в жизнь. Так что я не молчу, я веду активный образ жизни. Я рассказываю, какое это "счастье" - в "дэнээрии "жить. И как там обращаются с людьми, независимо от их статуса: военнопленный это, или гражданский. Это нелюди. Нормальный человек не может пытать себе подобного. И вообще кого-нибудь, живое существо", - отметила пострадавшая.

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