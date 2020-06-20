На Донбассе бывшая заключенная из концлагеря "Изоляция", которая судится с ДТЭК, подорвалась на растяжке
Подробности у себя на Facebook рассказала сотрудница "Красного креста Украины" Татьяна Борисенко, передает Еспресо.TV.
По ее словам, Бучок сейчас в больнице с многочисленными осколочными ранениями.
Она взорвалась на растяжке, которую "установили неизвестные".
"Женщина, которая была в плену больше года. Которую сняли в фильме "Изоляция". Которая не молчит. Которая говорит правду, сейчас в больнице", - добавила Борисенко.
Как уточняет волонтер Максим Потапчук, руководитель "Пласта" в городе Краматорск и проукраинской общественной организации "Либере Либерати" (Liberi Liberati), "заминированы были двери (калитка) во дворе Валентины, она чудом выжила и доползла до телефона".
На месте инцидента работают кинологи и взрывотехники, сообщила пресс-служба МВД
Справка
Валентина Бучок является свидетелем по делам о преступлениях террористической группировки "ДНР", рассказывает 24 канал .
Женщина также судится с корпорацией ДТЭК, в которой она ранее работала, проверяя показания электросчетчиков на неподконтрольной территории Донецкой области.
Бучок похитили оккупанты в 2017 году при исполнении рабочих обязанностей. Год ее держали в плену и пытали в бывшем заводе "Изоляция" (Донецк), где оккупанты устроили настоящий концлагерь, но впоследствии ее освободили.
В мае 2019 года ей подожгли дом, а 15 октября 2019-го во дворе впервые установили растяжку. Виновные до сих пор не найдены.
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