Зеленский договорился об инвестициях канадской компании в Кривой Рог на сумму $1,1 млрд

22 июня, 2020, 17:39

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

"Об экономике и нашем сотрудничестве - (она, - ред.) в реальных шагах, а не на словах. Например, компания Black Iron - канадская компания, которая хотела инвестировать в Украину, в горно-обогатительный комбинат. Я это очень хорошо знаю, ведь сам из Кривого Рога и инвестиция именно в мой родной город", - рассказал президент.

"Эта проблема "зависла" в течение 10 лет, но это такой крупный инвестор. Размер инвестиции - $1,1 млрд. Они не могли зайти в Украину. Сейчас мы этот вопрос почти решили", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Минобороны работает совместно с Минэкономики по этому вопросу, и отметил, что место для строительства горно-обогатительного комбината уже нашли.

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