За минувшие сутки на Львовщине зафиксировали 200 случаев коронавируса

22 июня, 2020, 12:45

На Львовщине за предыдущие сутки методом ПЦР-тестирования у 200 человек подтвержден коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"Подтверждено методом ПЦР наличие коронавируса за сутки у 200 жителей Львовщины. Город Львов - 109", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в городе и области были госпитализированы с подозрением на коронавирус 34 человека. Отправлено на самоизоляцию 53 человек.

На сегодня в стационарах находится 794 больных, из низ 205 - во Львовской областной инфекционной больнице, 127 - в Центре легочного здоровья, 86 - в 8 городской клинической больнице, 67 - в 1 городской клинической больнице, 150 - в госпитале ветеранов войны и репрессированных, 52 - в Стрыйской городской больнице, 47 - в Каменка-Бугской больнице, 14 - в Стебницкой городской больницы, в Сокальской ЦРБ - 27 человек, в Рудкивской - 18 человек.

61 человек находится на лечении в отделении реанимации. 13 пациентов - на ИВЛ.

За все время в городе и области COVID-19 подтвержден у 3980 человек. Умерло 114 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 674 человек.

Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 22 июня, в Украине зафиксировано 37 241 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 1012 - смертельные, 16642 пациенты выздоровели.

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