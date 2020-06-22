Количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 37 тыс., более 1 тыс. случаев - летальные

22 июня, 2020, 10:02

По состоянию на 9:00 понедельника, 22 июня, в Украине зафиксировано 37 241 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 1012 - смертельных, 16642 пациента выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 21 июня было зафиксировано 681 новый случай коронавируса.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

Винницкая область - 1660 случаев;

Волынская область - 1852 случая;

Днепропетровская область - 1042 случая;

Донецкая область - 362 случая;

Житомирская область - 1270 случаев;

Закарпатская область - 2188 случаев;

Запорожская область - 555 случаев;

Ивано-Франковская область - 2056 случаев;

Кировоградская область - 627 случаев;

г. Киев - 4368 случаев;

Киевская область - 2236 случаев;

Львовская область - 3980 случаев;

Луганская область - 72 случая;

Николаевская область - 366 случаев;

Одесская область - 1304 случая;

Полтавская область - 293 случая;

Ровенская область - 2963 случая;

Сумская область - 258 случаев;

Тернопольская область - 1728 случаев;

Харьковская область - 1811 случаев;

Херсонская область - 188 случаев;

Хмельницкая область - 622 случая;

Черновицкая область - 4357 случаев;

Черкасская область - 603 случая;

Черниговская область - 480 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 июня 2020 года в Центр поступило 772 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 79 847 сообщений о подозрении на COVID-19.

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