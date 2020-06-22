В Зоне отчуждения новый масштабный пожар, - ГСЧС

22 июня, 2020, 11:36

Пожар начался вблизи Села Ильинцы в воскресенье, 21 июня

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки", - говорится в сообщении.

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По словам спасателей, в 20:40 воскресенья пожар был локализован на площади 3 га. Сегодня утром наблюдается тление травяного настила, пней и древесины. К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.

Напомним, лесные пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули в начале апреля. Спасатели пытались погасить все очаги горения в Киевской и Житомирской течение месяца.

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